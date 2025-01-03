СК завершил расследование дела четырёх солдат ВСУ о терактах в Курской области

В отношении четырёх солдат ВСУ, обвинённых в терактах на территории Курской области, завершено расследование. Об этом сообщили в пресс-службе СК России.

«Завершено расследование уголовного дела в отношении военнослужащих 11-го отдельного батальона 22-й отдельной механизированной бригады вооружённых формирований Украины: Валерия Мальченко, Сергея Боченко, Сергея Литвиненко и Сергея Биличенко. Каждый из них обвиняется в совершении террористических актов на территории Курской области», — говорится в сообщении.

В материале уточняется, что в августе 2024 года обвиняемые незаконно пересекли границу РФ, а затем, находясь на территории Суджанского и Кореневского районов Курской области, занимались преступной деятельностью в отношении гражданских лиц и их имущества. На данный момент Боченко, Мальченко, Литвиненко и Биличенко находятся в месте содержания военнопленных.