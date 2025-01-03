Бросали гранаты и поджигали дома: Житель курского приграничья рассказал о зверствах ВСУ
Житель Курской области рассказал, как ВСУ забрасывали гранаты в подвалы с людьми
Житель Курской области рассказал, как ВСУ забрасывали гранаты в дома. Фото © Кадр из видео sledcom.ru
Житель села Плехово Курской области во время допроса следователям рассказал об очередных злодеяниях боевиков ВСУ против мирных граждан. По словам мужчины, украинские бойцы закидывали гранаты в подвалы домов, ему чудом удалось спастись и эвакуироваться. Детали разговора появились в распоряжении РИА «Новостей».
Беженец заявил, что ВСУшники пришли в Плехово в Суджанском районе в первых числах декабря. Тогда он вместе с двумя знакомыми спрятался в подвал. Оттуда мужчины слышали разговоры, причём не на русском или украинском языках.
«Зашли (боевики. — Прим. Life.ru), по двору походили. Подходят к подвалу, мы в подвале были, подвал был открыт, они подходят к подвалу, одну гранату бросают, потом вторую... Дым вышел, а потом с автомата постреляли, (дом. — Прим. Life.ru) подожгли и ушли», — поделился деталями очевидец.
Преступления, совершённые украинскими военными и иностранными наёмниками в Курской области и на территории других российских регионов, расследуются военными следователями СК РФ. Среди совершивших такие преступления уже есть осужденные и ожидающие вынесения приговора. В частности, 2 января завершилось расследование уголовного дела в отношении четырёх пленных бойцов ВСУ, обвиняемых в терактах в Курской области. В начале августа прошлого года они незаконно пересекли границу РФ с автоматами и взрывными устройствами, запугивали мирное население, под угрозой убийства занимали частные дома и не раз открывали огонь по людям.