Житель села Плехово Курской области во время допроса следователям рассказал об очередных злодеяниях боевиков ВСУ против мирных граждан. По словам мужчины, украинские бойцы закидывали гранаты в подвалы домов, ему чудом удалось спастись и эвакуироваться. Детали разговора появились в распоряжении РИА «Новостей».

Беженец заявил, что ВСУшники пришли в Плехово в Суджанском районе в первых числах декабря. Тогда он вместе с двумя знакомыми спрятался в подвал. Оттуда мужчины слышали разговоры, причём не на русском или украинском языках.

«Зашли (боевики. — Прим. Life.ru), по двору походили. Подходят к подвалу, мы в подвале были, подвал был открыт, они подходят к подвалу, одну гранату бросают, потом вторую... Дым вышел, а потом с автомата постреляли, (дом. — Прим. Life.ru) подожгли и ушли», — поделился деталями очевидец.