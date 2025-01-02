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Регион
2 января, 09:47

СК обвинил четырёх солдат ВСУ в терактах на территории Курской области

Следственный комитет России завершил расследование уголовного дела в отношении четырёх пленных бойцов ВСУ, подозреваемых в терактах в Курской области. Об этом говорится на сайте ведомства.

Установлено, что в начале августа прошлого года военнослужащие 44-й отдельной механизированной бригады ВСУ Иван Фурлет, Юрий Задорожный, Юрий Сыченко и Юрий Хаюк незаконно пересекли границу РФ с автоматами и взрывными устройствами.

«Находясь в селе Снагость Кореневского района, ответные лица осуществляли запугивание и устрашение местного населения, с угрозой применения оружия занимали частные владения, запрещали передвижение гражданского населения, неоднократно открывали огонь на поражение как по официальным военнослужащим, так и по мирному населению», — говорится в сообщении СК.

В ведомстве уточнили, что сейчас Фурлет, Задорожный, Сыченко и Хаюк находятся в месте содержания военнопленных. Каждому из них предъявлены обвинения по пунктам «а» и «в» части 2 статьи 205 УК РФ, которые связаны с участием в террористической деятельности.

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Ранее Life.ru рассказывал об очередных зверствах ВСУ в Курской области в отношении мирных жителей. Украинские боевики убили жителя села Плёхово, а затем подожгли дом, где заживо сгорела женщина-инвалид. По факту случившегося возбуждено уголовное дело о теракте.

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Telegram / V_Zelenskiy_official

Алёна Зиновьева
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