Москалькова описала Life.ru жуткие подвалы с телами запытанных ВСУ курян

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова рассказала журналисту Life.ru, что сейчас готовятся списки тех россиян, которые оказались на временно оккупированных территориях в Курской области. Также омбудсмен подтвердила информацию о том, что в регионе ВСУ устраивали пытки и расстрелы мирных граждан.

Татьяна Москалькова о зверствах ВСУ в курском приграничье. Видео © Life.ru

«Сейчас занимаемся сверкой, созданием списков людей, которые оказались на временно оккупированной территории [в Курской области]. <…> У нас есть подтверждения, что на освобождённых территориях были обнаружены помещения, где найдены мирные люди со связанными руками и признаками насильственной смерти. Они были расстреляны», — сказала уполномоченный по правам человека.