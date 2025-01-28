Москалькова описала Life.ru жуткие подвалы с телами запытанных ВСУ курян
Москалькова: Под Курском нашли подвалы с телами расстрелянных бойцами ВСУ людей
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова рассказала журналисту Life.ru, что сейчас готовятся списки тех россиян, которые оказались на временно оккупированных территориях в Курской области. Также омбудсмен подтвердила информацию о том, что в регионе ВСУ устраивали пытки и расстрелы мирных граждан.
Татьяна Москалькова о зверствах ВСУ в курском приграничье. Видео © Life.ru
«Сейчас занимаемся сверкой, созданием списков людей, которые оказались на временно оккупированной территории [в Курской области]. <…> У нас есть подтверждения, что на освобождённых территориях были обнаружены помещения, где найдены мирные люди со связанными руками и признаками насильственной смерти. Они были расстреляны», — сказала уполномоченный по правам человека.
Москалькова заверила, что каждый факт убийства мирных граждан украинскими солдатами будет доведён до мировой общественности, а также никому из преступников не удастся избежать наказания за чудовищные преступления.
Ранее Life.ru сообщал, что в освобождённом селе Русское Поречное обнаружили тела убитых военными ВСУ жителей. В силовых структурах отмечали, что перед расправой украинские бойцы издевались над жертвами, о чём свидетельствует характер травм. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что зверства над мирными жителями в Курской области являются вопиющей констатацией террористического нутра киевского режима.
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