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28 января, 09:08

Москалькова описала Life.ru жуткие подвалы с телами запытанных ВСУ курян

Москалькова: Под Курском нашли подвалы с телами расстрелянных бойцами ВСУ людей

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова рассказала журналисту Life.ru, что сейчас готовятся списки тех россиян, которые оказались на временно оккупированных территориях в Курской области. Также омбудсмен подтвердила информацию о том, что в регионе ВСУ устраивали пытки и расстрелы мирных граждан.

Татьяна Москалькова о зверствах ВСУ в курском приграничье. Видео © Life.ru

«Сейчас занимаемся сверкой, созданием списков людей, которые оказались на временно оккупированной территории [в Курской области]. <…> У нас есть подтверждения, что на освобождённых территориях были обнаружены помещения, где найдены мирные люди со связанными руками и признаками насильственной смерти. Они были расстреляны», — сказала уполномоченный по правам человека.

Москалькова заверила, что каждый факт убийства мирных граждан украинскими солдатами будет доведён до мировой общественности, а также никому из преступников не удастся избежать наказания за чудовищные преступления.

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Ранее Life.ru сообщал, что в освобождённом селе Русское Поречное обнаружили тела убитых военными ВСУ жителей. В силовых структурах отмечали, что перед расправой украинские бойцы издевались над жертвами, о чём свидетельствует характер травм. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что зверства над мирными жителями в Курской области являются вопиющей констатацией террористического нутра киевского режима.

Обложка ©

Life.ru

Татьяна Миссуми
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