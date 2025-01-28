Российские войска освободили Двуречную в Харьковской области
ВС РФ освободили населённый пункт Двуречная в Харьковской области. Об этом сообщили в ходе брифинга в Минобороны России.
«В результате решительных действий подразделений группировки войск «Запад» освобождён населённый пункт Двуречная Харьковской области», — говорится в сообщении.
А накануне стало известно об освобождении ещё одного села в Курской области — российские войска выбили боевиков ВСУ из Николаево-Дарьино.
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