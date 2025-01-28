ВС РФ освободили населённый пункт Двуречная в Харьковской области. Об этом сообщили в ходе брифинга в Минобороны России.

Российский триколор поднят во всех районах освобождённой Великой Новосёлки

Российский триколор поднят во всех районах освобождённой Великой Новосёлки

А накануне стало известно об освобождении ещё одного села в Курской области — российские войска выбили боевиков ВСУ из Николаево-Дарьино.