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Регион
28 января, 09:10

Российские войска освободили Двуречную в Харьковской области

ВС РФ освободили населённый пункт Двуречная в Харьковской области. Об этом сообщили в ходе брифинга в Минобороны России.

«В результате решительных действий подразделений группировки войск «Запад» освобождён населённый пункт Двуречная Харьковской области», — говорится в сообщении.

Российский триколор поднят во всех районах освобождённой Великой Новосёлки
Российский триколор поднят во всех районах освобождённой Великой Новосёлки

А накануне стало известно об освобождении ещё одного села в Курской области — российские войска выбили боевиков ВСУ из Николаево-Дарьино.

Обложка ©

Shutterstock/FOTODOM/Dmitriy Kandinskiy

Александра Вишнякова
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