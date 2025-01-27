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Регион
27 января, 10:32

Российские войска освободили ещё одно село в Курской области

Российские войска освободили Николаево-Дарьино в Курской области

Российские войска освободили населённый пункт Николаево-Дарьино в Курской области, об этом сообщили в Минобороны РФ.

Подразделения группировки войск «Север» не только освободили Николаево-Дарьино, но и нанесли поражение формированиям бригад ВСУ в районах населённых пунктов Викторовка, Гоголевка, Гончаровка, Гуево, Замостье, Куриловка, Лебедевка, Малая Локня, Махновка, Николаевка, Никольский, Новая Сорочина, Свердликово и Черкасское Поречное.

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А ранее российские военные успешно пресекли попытку ВСУ перебросить десант в район села Тёткино Курской области. Тем временем потери противника в курском приграничье перевалили за 55 тысяч бойцов.

Обложка ©

ТАСС / Алексей Коновалов

Александра Вишнякова
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