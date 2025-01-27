Российские войска освободили населённый пункт Николаево-Дарьино в Курской области, об этом сообщили в Минобороны РФ.

Подразделения группировки войск «Север» не только освободили Николаево-Дарьино, но и нанесли поражение формированиям бригад ВСУ в районах населённых пунктов Викторовка, Гоголевка, Гончаровка, Гуево, Замостье, Куриловка, Лебедевка, Малая Локня, Махновка, Николаевка, Никольский, Новая Сорочина, Свердликово и Черкасское Поречное.