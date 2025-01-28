Украина стянула на границу с Белоруссией 15 тысяч солдат ВСУ

На границе Белоруссии и Украины сосредоточено около 15 тысяч военнослужащих ВСУ, в том числе непосредственно вооружённые силы, а также национальная гвардия, полиция и территориальная оборона. Об этом сообщил пресс-секретарь Госпогранкомитета Антон Бычковский, отвечая на вопросы журналистов в рамках пресс-тура для российских и западных СМИ на один из участков белорусско-украинской границы.

«На текущий момент обстановка контролируемая, органы пограничной службы выполняют задачи в усиленном варианте несения службы, не теряя никакой бдительности, несмотря на то, что в последнее время ситуация имеет тенденцию к нормализации», — заявил он.

Также Бычковский отметил, что в приграничные районы стянуты в основном отряды ВСУ, которые ведут себя тактично и профессионально. При этом до середины 2024 года Белоруссия фиксировала угрозы пересечения госграницы и переноса диверсионно-подрывной деятельности на свою территорию с украинской стороны.