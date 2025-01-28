Украина может исчезнуть уже через год, если не остановить конфликт и не прекратить террор Владимира Зеленского, об этом заявил выехавший из страны депутат Рады Артем Дмитрук. По его мнению, такой же сценарий ждёт страну, если всё-таки состоятся выборы и победит «партия войны».

«Если террор Зеленского не остановить сейчас и, естественно, войну, Украины не будет уже через год, может чуть больше. Такой же сценарий нас ждёт, если будут выборы, а к власти придёт «партия войны», они добьют нас очень быстро», — написал Дмитрук в соцсетях.

Он подкрепил своё заявление цифрами: сейчас в ВСУ воюют менее 300 тысяч человек, около 30 тысяч в месяц дезертируют, ещё около 10-15 тысяч погибают. Таким образом ежемесячные потери составляют 45 тысяч военных, при этом мобилизуют около 15 тысяч.

«Пятнадцатитысячный «призыв» я даже не беру в расчет – это просто бред! Если даже брать 300 тысяч за реальную цифру, то это войны на шесть месяцев, а реально – на три», — заключил нардеп.