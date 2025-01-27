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27 января, 13:59

ГУР пришлось спешно оправдываться за упаднические настроения Буданова*

ГУР опровергло слова Буданова* об угрозе для существования Украины

Заявление руководителя Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилла Буданова* о том, что в случае, если мирные переговоры не начнутся до лета, то это создаст угрозу для самого существование страны, не соответствует действительности. Об этом говорится в официальном заявлении ГУР.

«Призываем всех представителей медиа не распространять слухи, непроверенную и неподтверждённую официально информацию, тем более по вопросам защиты в войне, которые отдельные политические деятели, к сожалению, могут извращать в своих интересах, используя для этого журналистов», — сказано в публикации.

Сам факт участия Буданова* во встрече с руководством украинского парламента в ГУР отрицать не стали.

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Напомним, во время закрытого выступления в Верховной раде Кирилл Буданов* заявил, что Украина может прекратить своё существование, если мирные переговоры не начнутся к лету. Так он ответил на вопрос о том, как долго ещё ВСУ смогут противостоять Армии России.

*Включён в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

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ТАСС / AP / Evgeniy Maloletka

Юрий Лысенко
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