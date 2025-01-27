ГУР пришлось спешно оправдываться за упаднические настроения Буданова*

Заявление руководителя Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилла Буданова* о том, что в случае, если мирные переговоры не начнутся до лета, то это создаст угрозу для самого существование страны, не соответствует действительности. Об этом говорится в официальном заявлении ГУР.

«Призываем всех представителей медиа не распространять слухи, непроверенную и неподтверждённую официально информацию, тем более по вопросам защиты в войне, которые отдельные политические деятели, к сожалению, могут извращать в своих интересах, используя для этого журналистов», — сказано в публикации.

Сам факт участия Буданова* во встрече с руководством украинского парламента в ГУР отрицать не стали.

Напомним, во время закрытого выступления в Верховной раде Кирилл Буданов* заявил, что Украина может прекратить своё существование, если мирные переговоры не начнутся к лету. Так он ответил на вопрос о том, как долго ещё ВСУ смогут противостоять Армии России.