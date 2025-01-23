Активная фаза вооружённого конфликта Москвы и Киева закончится в 2025 году. Такое мнение озвучила министр экономики Украины Юлия Свириденко во время пресс-конференции, прошедшей в рамках экономического форума в Давосе.

«(Украинский. — Прим Life.ru) бизнес настроен очень оптимистично и ожидает, что активная фаза войны закончится в этом году. Но, конечно, мы должны вести переговоры о гарантиях безопасности и их практическом внедрении», — цитирует её РИА «Новости».

По мнению министра экономики Украины, лучшей гарантией безопасности станет вмешательство в урегулирование конфликта НАТО.

Накануне Свириденко сообщила, что иностранные компании, в том числе из стран-участниц альянса, отказываются от инвестиций в совместные с Незалежной проекты. Прежде чем согласиться на партнёрство, коллеги из Европы требуют гарантии безопасности со стороны Киева.