На Украине назвали время окончания активной фазы военного конфликта с РФ
Минэкономики Украины: Активная фаза СВО завершится в 2025 году
Активная фаза вооружённого конфликта Москвы и Киева закончится в 2025 году. Такое мнение озвучила министр экономики Украины Юлия Свириденко во время пресс-конференции, прошедшей в рамках экономического форума в Давосе.
«(Украинский. — Прим Life.ru) бизнес настроен очень оптимистично и ожидает, что активная фаза войны закончится в этом году. Но, конечно, мы должны вести переговоры о гарантиях безопасности и их практическом внедрении», — цитирует её РИА «Новости».
По мнению министра экономики Украины, лучшей гарантией безопасности станет вмешательство в урегулирование конфликта НАТО.
Накануне Свириденко сообщила, что иностранные компании, в том числе из стран-участниц альянса, отказываются от инвестиций в совместные с Незалежной проекты. Прежде чем согласиться на партнёрство, коллеги из Европы требуют гарантии безопасности со стороны Киева.
Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский получил категоричный ответ на просьбу прислать в зону СВО 200 тысяч солдат НАТО. Такое количество миротворцев может приблизить к концу вооружённое противостояние с Россией, однако главе киевского режима быстро дали понять, что такой вариант развития событий невозможен.
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