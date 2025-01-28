Бойцы Вооружённых сил Украины, находящиеся в Курской области, получили бракованные гранаты Ф-1. Об этом в соцсетях заявил украинский журналист Юрий Бутусов.

По его словам, внутри боеприпасов содержалось вещество, напоминающее кукурузную крупу. Бутусов отметил, что такие гранаты не должны были находиться на фронте ещё с 8 декабря.

Эта информация вызвала реакцию со стороны украинского депутата Артёма Дмитрука, который обвинил главу киевского режима Владимира Зеленского в хищениях, заявив, что тот «ворует у солдат всё: от каши до гранат».