Пушилин заявил, что у ВСУ остался последний укрепрайон в Дзержинске
Российская армия продолжает продвигаться в Дзержинске. На данный момент у противника на этой территории остался последний укрепрайон. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».
«Также мы видим продвижение и в Дзержинске. Мы видим, что шахта Торецкая — это последний укрепрайон противника, где ещё противник остаётся. Но ситуация меняется буквально каждый день. И видим продвижение наших подразделений», — отметил он.
Глава ДНР также рассказал о ситуации на других участках фронта. Например, в Часовом Яре основные боевые действия происходят в западной части города. Бойцы ВСУ пытаются закрепиться в оставшихся высотных зданиях, но российские подразделения продолжают продвижение.
Также увеличивается зона контроля на Краснолиманском направлении — там продолжается блокировка линий снабжения ВСУ — и в районе Курахова.
Ранее Life.ru рассказал, что ВС РФ смогли взять под свой контроль город Дзержинск в Донецкой Народной Республике. Сейчас на этой территории продолжается зачистка, а основные киевские силы были уничтожены.
Shutterstock / FOTODOM / Marykor