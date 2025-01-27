Пушилин заявил, что у ВСУ остался последний укрепрайон в Дзержинске

Российская армия продолжает продвигаться в Дзержинске. На данный момент у противника на этой территории остался последний укрепрайон. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».

«Также мы видим продвижение и в Дзержинске. Мы видим, что шахта Торецкая — это последний укрепрайон противника, где ещё противник остаётся. Но ситуация меняется буквально каждый день. И видим продвижение наших подразделений», — отметил он.

Глава ДНР также рассказал о ситуации на других участках фронта. Например, в Часовом Яре основные боевые действия происходят в западной части города. Бойцы ВСУ пытаются закрепиться в оставшихся высотных зданиях, но российские подразделения продолжают продвижение.

Также увеличивается зона контроля на Краснолиманском направлении — там продолжается блокировка линий снабжения ВСУ — и в районе Курахова.