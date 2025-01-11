Наши парни в такт музыке сровняли с землёй толпу вэсэушников под Дзержинском

Наши бойцы, выполняя задачи в зоне специальной военной операции, уничтожили миномётный расчёт ВСУ в ДНР. На видео, опубликованном Минобороны России видно, как вэсэушники пытаются спрятаться по своим норам, но в итоге кара настигает их.