Наши парни в такт музыке сровняли с землёй толпу вэсэушников под Дзержинском
Минобороны: Российские артиллеристы поразили минометный расчёт ВСУ в ДНР
Наши бойцы, выполняя задачи в зоне специальной военной операции, уничтожили миномётный расчёт ВСУ в ДНР. На видео, опубликованном Минобороны России видно, как вэсэушники пытаются спрятаться по своим норам, но в итоге кара настигает их.
Видео © Telegram / Минобороны России
«Операторы БпЛА отдельного разведывательного батальона 51-й гвардейской общевойсковой армии «Южной» группировки войск уничтожили позицию 120-мм миномёта ВСУ в районе населённого пункта Дзержинск ДНР», — рассказали в ведомстве.
Напомним, 10 января ВС РФ из группировки «Центр» освободили населённый пункт Шевченко в ДНР. Министр обороны РФ Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав 74-й отдельной гвардейской мотострелковой Звенигородско-Берлинской орденов Суворова II степени и Кутузова бригады. Позже появилось видео, как российские солдаты устанавливают флаг своего отряда в освобождённом селе.
Telegram / Минобороны России