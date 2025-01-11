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11 января, 15:54

Наши парни в такт музыке сровняли с землёй толпу вэсэушников под Дзержинском

Минобороны: Российские артиллеристы поразили минометный расчёт ВСУ в ДНР

Наши бойцы, выполняя задачи в зоне специальной военной операции, уничтожили миномётный расчёт ВСУ в ДНР. На видео, опубликованном Минобороны России видно, как вэсэушники пытаются спрятаться по своим норам, но в итоге кара настигает их.

Видео © Telegram / Минобороны России

«Операторы БпЛА отдельного разведывательного батальона 51-й гвардейской общевойсковой армии «Южной» группировки войск уничтожили позицию 120-мм миномёта ВСУ в районе населённого пункта Дзержинск ДНР», — рассказали в ведомстве.

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Напомним, 10 января ВС РФ из группировки «Центр» освободили населённый пункт Шевченко в ДНР. Министр обороны РФ Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав 74-й отдельной гвардейской мотострелковой Звенигородско-Берлинской орденов Суворова II степени и Кутузова бригады. Позже появилось видео, как российские солдаты устанавливают флаг своего отряда в освобождённом селе.

Обложка ©

Telegram / Минобороны России

Александра Мышляева
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