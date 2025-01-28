Сводки СВО. Освобождено Николаево-Дарьино, ВСУ тяжело в Покровске, на Украине голосуют за переговоры, 28 января Армия России вышла к границе в Курской области, продвигается к Павлограду, киевские командиры лгут об успехах в ДНР, в Часовом Яре убит польский генерал — дайджест Life.ru. 27 января, 21:07 Российский военный в зоне СВО. Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Курская область, 28 января

Министерство обороны подтвердило освобождение села Николаева-Дарьина. Этот населённый пункт находится на границе с Сумской областью. Теперь у российских войск есть прямая дорога к Юнаковке, из которой идёт снабжение группировки ВСУ, находящейся в Судже. Военкор Александр Коц сообщает: «Освободили его чуть раньше, но необходимо было закрепиться. Вчера, к примеру, противник предпринял попытку контратаковать Николаево-Дарьино, но получил по зубам».

Уничтожение танка ВСУ с помощью дрона. Видео © Telegram / Минобороны России

Всего за сутки в Курской области было ликвидировано 190 украинских боевиков. В плен к нашим бойцам попал Александр Прокопенко из Харьковской области. Судьба этого вэсэушника интересна. Раньше он раздавал повестки, из войск он сбежал, был пойман бывшими коллегами, когда шёл в магазин, и отправлен в Курскую область. В руки наших военных попадают не только солдаты противника, но и телефоны уже погибших врагов. Так были обнаружены снимки оккупанта в нацистской форме и с игрушками со свастикой.

Противник, судя по заявлениям главарей киевского режима, отступать не собирается. Сообщается, что вблизи Суджи ВСУ попытались контратаковать. После первой волны, в которой были уничтожены до 20 врагов и техника, боевики отказались от своих планов. По словам Евгения Поддубного, киевское командование руководствуется бессмысленной идеей удержать позиции в Курской области, продолжает жертвовать своим личным составом.

Донецкая Народная Республика, 28 января

На Покровском направлении ВС РФ заняли Надеждинку. От этого населённого пункта менее 10 километров до Днепропетровской области. На этом участке фронта наступление идёт ещё по двум флангам. ВС РФ идут в направлении Удачного и Срибного.

После освобождения Курахова наши войска продвигаются к Константинополю. Сейчас бои идут в Дачном и в районе Зеленовки. Вероятно, силы, высвободившиеся после разгрома противника в Великой Новосёлке, также будут двигаться в эту сторону. Здесь в плен продолжают сдаваться боевики 110-й бригады ВСУ. Им оказывается вся необходимая помощь. Киев в очередной раз заговорил о своих несуществующих успехах в Великой Новосёлке. Якобы их силы ушли только из южной части города.

Работа танкового экипажа в Часовом Яре. Видео © Telegram / Минобороны России

— Видимо, Великую Новосёлку, как и Соледар с Авдеевкой, ещё месяц будут держать в интернетах и правду о потере не расскажут, — пришли к выводу авторы канала «Военная хроника».

В Часовом Яре бои продолжаются. Гибнут здесь и украинцы, и иностранные советники ВСУ.

— Среди ликвидированных натовских командиров был, по всей видимости, польский генерал Адам Марчак, — рассказал командир спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апти Алаудинов.

БПЛА «Привет» удивил ВСУ

Российский дрон «Привет» вызвал интерес у западной прессы. БПЛА сделан из фанеры, что серьёзно удешевляет его. Журналисты заявляют, что запасы дронов хранятся в тылу. Запуск происходит с помощью катапульты, летит он без радиоизлучения, поэтому есть трудности в отслеживании противником. «Привет» способен наносить удары в тылу противника на расстоянии до 50 километров.

— «Привет-82» выглядит грубовато, но факт доставки к цели 9-килограммовой боеголовки говорит сам за себя. И стоит он, возможно, две тысячи долларов за штуку — против 35 тысяч долларов за один «Ланцет» или, возможно, 200 тысяч долларов за один SwitchBlade, — подытожили авторы.

На Украине хотят мира

Больше 50% опрошенных украинцев согласились с идеей поиска компромиссного решения для окончания боевых действий. Согласно результатам исследования, процент тех, кто хочет мира, растёт каждый месяц. Почти 20% выступают за временное прекращение огня. Канал «Два майора» отмечает, что сейчас идёт подготовка общества к мирным переговорам, при этом власти перекладывают ответственность с себя на народ. Глава разведки Украины Кирилл Буданов на встрече с депутатами заговорил о возможном крушении страны к лету, если не будет остановки боевых действий. Встреча была закрытой.

— Кирилл со своей холодной улыбкой говорит: «Если до лета не будет серьёзных переговоров, то дальше могут запуститься очень опасные процессы для самого существования Украины», — рассказал один из участников собрания.

В США испугались переговоров с Россией

Джон Болтон, работавший в первой администрации Трампа, считает, что президент России Владимир Путин знает, как «обвести вокруг пальца» нового американского лидера. Болтон переживает, что Трамп хочет остановить боевые действия на Украине на условиях, невыгодных Киеву. Он решил, что президента США мало волнует, что будет с Украиной. Безусловно, бывший советник по национальной безопасности уже ничего не решает, кроме того, что сказать либеральным СМИ. Но сигнал о равнодушии Трампа к России является для нас важным фактором на переговорах.

Авторы Даниил Черных