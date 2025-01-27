Алаудинов заявил о ликвидации польского генерала НАТО в бункере в Часовом Яре

В ходе зачистки бункера в Часовом Яре в ДНР, в котором укрывались офицеры НАТО, мог быть убит польский генерал. Об этом в личном телеграм-канале сообщил командир спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апти Алаудинов.

Алаудинов добавил, что бункер удерживало около 40 военных 24-й Львовской бригады ВСУ, отвечавшей за оборону Часова Яра. Командир «Ахмата» со ссылкой на журналиста Бориса Рожина уточнил, что среди тел погибших в бункере найдены останки, предположительно, принадлежащие польскому генералу Адаму Марчаку.

«Сегодня бойцы спецназа «Ахмат» и 4-й бригады под управлением командира «Шустрого» заняли сеть мощных укреплений на юге Часова Яра в урочище Долгое-2. <...> После освобождения Артёмовска в 2023-м там разместились офицеры НАТО и ВСУ. <...> Среди ликвидированных натовских командиров был, по всей видимости, польский генерал Адам Марчак», — пишет он.