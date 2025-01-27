Дональд Трамп
Специальная военная операция (СВО)
«Орешник» (ракета)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
27 января, 09:28

Алаудинов заявил о ликвидации польского генерала НАТО в бункере в Часовом Яре

В ходе зачистки бункера в Часовом Яре в ДНР, в котором укрывались офицеры НАТО, мог быть убит польский генерал. Об этом в личном телеграм-канале сообщил командир спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апти Алаудинов.

Алаудинов добавил, что бункер удерживало около 40 военных 24-й Львовской бригады ВСУ, отвечавшей за оборону Часова Яра. Командир «Ахмата» со ссылкой на журналиста Бориса Рожина уточнил, что среди тел погибших в бункере найдены останки, предположительно, принадлежащие польскому генералу Адаму Марчаку.

«Сегодня бойцы спецназа «Ахмат» и 4-й бригады под управлением командира «Шустрого» заняли сеть мощных укреплений на юге Часова Яра в урочище Долгое-2. <...> После освобождения Артёмовска в 2023-м там разместились офицеры НАТО и ВСУ. <...> Среди ликвидированных натовских командиров был, по всей видимости, польский генерал Адам Марчак»,пишет он.

«Извиняюсь, что отсутствовал»: Соратник Кадырова попал в госпиталь
«Извиняюсь, что отсутствовал»: Соратник Кадырова попал в госпиталь

Напомним, ранее появились сообщения о том, что ВС РФ удалось взять под контроль сеть подземных фортификаций в южной части Часова Яра. Как сообщил военкор Дмитрий Кулько, эти сооружения были построены ещё до начала СВО и в прошлом использовались генералами НАТО.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Dziurek

Юрий Лысенко
  • Новости
  • ВСУ
  • ВС РФ
  • Апти Алаудинов
  • Специальная военная операция (СВО)
  • НАТО
  • Политика
  • ДНР
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar