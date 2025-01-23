«Извиняюсь, что отсутствовал»: Соратник Кадырова попал в госпиталь

Командир спецназа «Ахмат», генерал-лейтенант Апти Алаудинов, сообщил в своих социальных сетях о том, что лежал в госпитале. Он объяснил, что причиной его обращения к медикам стало недомогание, однако конкретный диагноз не уточнил.

«Я извиняюсь, что отсутствовал девять дней, только вышел из госпиталя», — сообщил он в видеообращении, опубликованном в его телеграм-канале.