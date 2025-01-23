«Извиняюсь, что отсутствовал»: Соратник Кадырова попал в госпиталь
Командир спецназа «Ахмат» генерал Алаудинов заявил, что лежал в госпитале
Командир спецназа «Ахмат», генерал-лейтенант Апти Алаудинов, сообщил в своих социальных сетях о том, что лежал в госпитале. Он объяснил, что причиной его обращения к медикам стало недомогание, однако конкретный диагноз не уточнил.
«Я извиняюсь, что отсутствовал девять дней, только вышел из госпиталя», — сообщил он в видеообращении, опубликованном в его телеграм-канале.
Ранее командир спецназа «Ахмат» с позывным «Аид», действующий в составе группировки «Север», сообщил, что Вооружённые силы Украины не пытались забрать тела своих погибших солдат после атаки на хутор Бердин. Он добавил, что обстановка в этом районе стабилизировалась — противник либо сдался, либо был уничтожен.
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