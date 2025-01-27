Минобороны РФ: ВСУ за сутки потеряли более 190 бойцов и два танка под Курском

Потери ВСУ на Курском направлении за минувшие сутки составил свыше 190 военнослужащих, два танка и десять боевых бронированных машин. Об этом уведомили в пресс-службе Минобороны России.

«За сутки потери ВСУ составили более 190 военнослужащих, уничтожены 2 танка, бронетранспортёр, 10 боевых бронированных машин, 5 автомобилей, а также 6 пунктов управления БПЛА и склад боеприпасов. Три военнослужащих ВСУ сдались в плен», — заявили в министерстве, добавив, что противник дважды потерпел неудачу в попытках контратаковать.