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Регион
27 января, 10:09

Песков: Ущерб, нанесённый ВСУ Курской области, нельзя оценить до её освобождения

Оценить ущерб, который ВСУ нанесли Курской области, можно будет только после того, как регион полностью освободят от противника. Об этом в ходе брифинга заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя ситуацию с взысканием, объявленным врио главы области Александром Хинштейном врио исполняющему обязанности министра по восстановлению и развитию приграничья Алексею Карнаушко, который озвучил цифру ущерба от действий украинских войск.

«Очевидно, что, пока не завершено полное освобождение наших территорий, конечно же, вряд ли представляется возможным дать достоверные цифры. Это очевидно. Это прерогатива руководителя региона, и он использует свои права для того, чтобы устанавливать необходимые режимы открытости по разным темам», — заявил Песков.

ВСУ обстреляли деревню в курском приграничье, повреждены несколько жилых домов
ВСУ обстреляли деревню в курском приграничье, повреждены несколько жилых домов

Напомним, 23 января Алексей Карнаушко заявил, что ущерб Курской области от действий ВСУ оценивается в 750 миллиардов рублей. Александр Хинштейн объявил чиновнику взыскание, заявив, что до освобождения региона никаких оценок делать нельзя, так как они будут носить лишь поверхностный характер.

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Life.ru

Александр Юнашев
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