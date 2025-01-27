Песков: Ущерб, нанесённый ВСУ Курской области, нельзя оценить до её освобождения
Оценить ущерб, который ВСУ нанесли Курской области, можно будет только после того, как регион полностью освободят от противника. Об этом в ходе брифинга заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя ситуацию с взысканием, объявленным врио главы области Александром Хинштейном врио исполняющему обязанности министра по восстановлению и развитию приграничья Алексею Карнаушко, который озвучил цифру ущерба от действий украинских войск.
«Очевидно, что, пока не завершено полное освобождение наших территорий, конечно же, вряд ли представляется возможным дать достоверные цифры. Это очевидно. Это прерогатива руководителя региона, и он использует свои права для того, чтобы устанавливать необходимые режимы открытости по разным темам», — заявил Песков.
Life.ru