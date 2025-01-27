Песков: Ущерб, нанесённый ВСУ Курской области, нельзя оценить до её освобождения

Оценить ущерб, который ВСУ нанесли Курской области, можно будет только после того, как регион полностью освободят от противника. Об этом в ходе брифинга заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя ситуацию с взысканием, объявленным врио главы области Александром Хинштейном врио исполняющему обязанности министра по восстановлению и развитию приграничья Алексею Карнаушко, который озвучил цифру ущерба от действий украинских войск.