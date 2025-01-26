ВСУ обстреляли деревню в курском приграничье, повреждены несколько жилых домов

По словам Хинштейна, в результате обстрела повреждения получили четыре жилых дома: выбиты окна, а в двух домах повреждены крыши. Глава Беловского района уже выехал на место происшествия для осмотра повреждений. В ближайшее время в домах будет закрыт тепловой контур, а жителям будет предложено провести капитальный ремонт с помощью органов власти или получить сертификат на новое жильё, так как деревня включена в список населённых пунктов для бескомиссионной выдачи сертификатов.