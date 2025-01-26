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Регион
26 января, 18:20

ВСУ обстреляли деревню в курском приграничье, повреждены несколько жилых домов

Хинштейн: ВСУ обстреляли деревню Гирьи в приграничном районе Курской области

Последствия обстрела деревни Гирьи. Обложка © Telegram / Александр Хинштейн

Последствия обстрела деревни Гирьи. Обложка © Telegram / Александр Хинштейн

ВСУ обстреляли деревню Гирьи, расположенную в приграничном районе Курской области. К счастью, пострадавших в результате обстрела не зафиксировано, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.

«Нацисты совершили обстрел деревни Гирьи Беловского района. Пострадавших, слава Богу, нет», — написал он в телеграм-канале.

По словам Хинштейна, в результате обстрела повреждения получили четыре жилых дома: выбиты окна, а в двух домах повреждены крыши. Глава Беловского района уже выехал на место происшествия для осмотра повреждений. В ближайшее время в домах будет закрыт тепловой контур, а жителям будет предложено провести капитальный ремонт с помощью органов власти или получить сертификат на новое жильё, так как деревня включена в список населённых пунктов для бескомиссионной выдачи сертификатов.

Несколько часов назад сообщалось, что над Курской областью силы ПВО сбили украинскую ракету. Также семь БПЛА противника были ликвидированы над Белгородской областью и Крымом.

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Наталья Демьянова
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