ВСУ обстреляли деревню в курском приграничье, повреждены несколько жилых домов
Хинштейн: ВСУ обстреляли деревню Гирьи в приграничном районе Курской области
Последствия обстрела деревни Гирьи. Обложка © Telegram / Александр Хинштейн
ВСУ обстреляли деревню Гирьи, расположенную в приграничном районе Курской области. К счастью, пострадавших в результате обстрела не зафиксировано, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.
«Нацисты совершили обстрел деревни Гирьи Беловского района. Пострадавших, слава Богу, нет», — написал он в телеграм-канале.
По словам Хинштейна, в результате обстрела повреждения получили четыре жилых дома: выбиты окна, а в двух домах повреждены крыши. Глава Беловского района уже выехал на место происшествия для осмотра повреждений. В ближайшее время в домах будет закрыт тепловой контур, а жителям будет предложено провести капитальный ремонт с помощью органов власти или получить сертификат на новое жильё, так как деревня включена в список населённых пунктов для бескомиссионной выдачи сертификатов.
Несколько часов назад сообщалось, что над Курской областью силы ПВО сбили украинскую ракету. Также семь БПЛА противника были ликвидированы над Белгородской областью и Крымом.