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Регион
26 января, 15:59

Украинскую ракету уничтожили над Курской областью

Украинская ракета уничтожена силами противовоздушной обороны (ПВО) в небе над Курской областью. Об этом сообщили в региональном оперштабе.

«Украинская ракета уничтожена в небе Курской области. Спасибо бойцам ПВО», — указано в сообщении.

Ранее сообщалось, что силы ПВО минувшей ночью уничтожили 15 украинских беспилотников. Так, восемь БПЛА были сбиты над территорией Рязанской области, шесть — над Курской и один – над Белгородской.

Украинский дрон попытался атаковать Энергодар, где расположена ЗАЭС
Украинский дрон попытался атаковать Энергодар, где расположена ЗАЭС
Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Volodymyr Horbovyy

Наталья Демьянова
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