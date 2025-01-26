Украинскую ракету уничтожили над Курской областью

Украинская ракета уничтожена силами противовоздушной обороны (ПВО) в небе над Курской областью. Об этом сообщили в региональном оперштабе.

Ранее сообщалось, что силы ПВО минувшей ночью уничтожили 15 украинских беспилотников. Так, восемь БПЛА были сбиты над территорией Рязанской области, шесть — над Курской и один – над Белгородской.