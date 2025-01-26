Украинскую ракету уничтожили над Курской областью
Украинская ракета уничтожена силами противовоздушной обороны (ПВО) в небе над Курской областью. Об этом сообщили в региональном оперштабе.
«Украинская ракета уничтожена в небе Курской области. Спасибо бойцам ПВО», — указано в сообщении.
Ранее сообщалось, что силы ПВО минувшей ночью уничтожили 15 украинских беспилотников. Так, восемь БПЛА были сбиты над территорией Рязанской области, шесть — над Курской и один – над Белгородской.
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