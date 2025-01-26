Украинский дрон попытался атаковать Энергодар, где расположена ЗАЭС

В центре города-спутника Запорожской АЭС Энергодара был сбит украинский дрон, который пытался совершить атаку. Взрыв произошёл в воздухе, сообщил временно исполняющий обязанности мэра Энергодара Максим Пухов.

«Сегодня, второй раз за неделю, зафиксирована попытка ВСУ атаковать Энергодар. В центре города был сбит дрон ВСУ», — написал Пухов в телеграм-канале.

По его словам, к счастью, обошлось без пострадавших и разрушений.