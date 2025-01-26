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Регион
26 января, 13:45

Украинский дрон попытался атаковать Энергодар, где расположена ЗАЭС

В центре города-спутника Запорожской АЭС Энергодара был сбит украинский дрон, который пытался совершить атаку. Взрыв произошёл в воздухе, сообщил временно исполняющий обязанности мэра Энергодара Максим Пухов.

«Сегодня, второй раз за неделю, зафиксирована попытка ВСУ атаковать Энергодар. В центре города был сбит дрон ВСУ», — написал Пухов в телеграм-канале.

По его словам, к счастью, обошлось без пострадавших и разрушений.

Ранее сообщалось, что ВСУ нанесли артиллерийский удар по Васильевскому муниципальному округу в Запорожской области, в результате погиб мирный житель. Кроме того, противник с помощью БПЛА атаковал подстанцию в селе Чапаевка. В итоге был повреждён трансформатор, и на месте происшествия остались неразорвавшиеся боеприпасы.

В Горловке 12 мирных жителей пострадали при очередном обстреле ВСУ
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Telegram / ЗАЭС. Официально

Наталья Демьянова
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