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Регион
26 января, 11:54

В Запорожской области после обстрела ВСУ погиб мирный житель

Балицкий: Один мирный житель погиб при обстреле ВСУ Запорожской области

Украинские войска нанесли артиллерийский удар по Васильевскому муниципальному округу в Запорожской области, в результате погиб мирный житель. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

«В Васильевском округе при артиллерийском обстреле со стороны ВСУ снаряд попал в частное подворье. К сожалению, погиб мирный житель – мужчина 1943 года рождения», — написал он в телеграм-канале.

Кроме того, ВСУ с помощью БПЛА атаковали подстанцию в селе Чапаевка, расположенном в Пологовском муниципальном округе. В результате был повреждён трансформатор, и на месте происшествия остались неразорвавшиеся боеприпасы. Сапёры были вызваны для проведения работ. Из-за атаки, по словам Балицкого, без электричества остались полторы тысячи абонентов.

До этого сообщалось, что минимум три человека погибли в Алёшках Херсонской области при ударе ВСУ кассетными боеприпасами. По словам губернатора региона Владимира Сальдо, эта атака стала одной из самых массированных. Украинские войска также задействовали так называемый дрон «Баба-яга» для дистанционного минирования.


В Горловке 12 мирных жителей пострадали при очередном обстреле ВСУ
В Горловке 12 мирных жителей пострадали при очередном обстреле ВСУ
Обложка ©

ТАСС / Михаил Терещенко

Наталья Демьянова
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