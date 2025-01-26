В Запорожской области после обстрела ВСУ погиб мирный житель

Украинские войска нанесли артиллерийский удар по Васильевскому муниципальному округу в Запорожской области, в результате погиб мирный житель. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

«В Васильевском округе при артиллерийском обстреле со стороны ВСУ снаряд попал в частное подворье. К сожалению, погиб мирный житель – мужчина 1943 года рождения», — написал он в телеграм-канале.

Кроме того, ВСУ с помощью БПЛА атаковали подстанцию в селе Чапаевка, расположенном в Пологовском муниципальном округе. В результате был повреждён трансформатор, и на месте происшествия остались неразорвавшиеся боеприпасы. Сапёры были вызваны для проведения работ. Из-за атаки, по словам Балицкого, без электричества остались полторы тысячи абонентов.