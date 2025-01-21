ВСУ обстреляли Каховку в Херсонской области, повреждён газопровод
Застрявший в заборе в Васильевке украинский дрон. Обложка © Telegram / Павел Филипчук Глава округа
ВСУ обстреляли Каховку в Херсонской области. В городе зафиксировали девять мощных прилётов, газопроводная инфраструктура получила повреждения, сообщил в личном телеграм-канале руководитель округа Павел Филипчук.
«Сообщают как минимум о девяти прилётах. По звуку мощные. Бьют по центру города. Также есть сообщения о повреждённой газовой трубе, [повреждённых] силовых электропроводах в районе станции скорой помощи. Информация передана в газовую службу и РЭС. О пострадавших и погибших пока ничего неизвестно», — сказано в его публикации.
Филипчук также сообщил, что сегодня ВС Украины нанесли удары по селу Васильевка. Один из беспилотников противника зацепился за забор на гражданского участка. О ситуации сразу же сообщили сапёрам, которые оперативно прибыли к месту происшествия и забрали БПЛА.
Ранее Life.ru рассказывал о том, как 20 января ВСУ нанесли удар по Бехтерам, прилёты произошли рядом со школьным двором. Сперва сообщалось о 13 раненых, среди которых двое детей, но позже количество пострадавших возросло до 25 человек, двое гражданских погибли. Атака произошла около восьми утра, когда школьник и педагоги шли на занятия. СК РФ завёл уголовное дело в связи с обстрелом. Украинские военные использовали для удара американскую РСЗО HIMARS, применив снаряды с кассетной боевой частью.