ВСУ обстреляли Каховку в Херсонской области, повреждён газопровод

ВСУ обстреляли Каховку в Херсонской области. В городе зафиксировали девять мощных прилётов, газопроводная инфраструктура получила повреждения, сообщил в личном телеграм-канале руководитель округа Павел Филипчук.

«Сообщают как минимум о девяти прилётах. По звуку мощные. Бьют по центру города. Также есть сообщения о повреждённой газовой трубе, [повреждённых] силовых электропроводах в районе станции скорой помощи. Информация передана в газовую службу и РЭС. О пострадавших и погибших пока ничего неизвестно», — сказано в его публикации.