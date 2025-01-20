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Регион
20 января, 08:59
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ВСУ использовали HIMARS для обстрела села в Херсонской области

Количество раненных при ударе по Херсонской области выросло до 21

Последствия удара ВСУ по Бехтерам. Обложка © VK / Владимир Сальдо

Последствия удара ВСУ по Бехтерам. Обложка © VK / Владимир Сальдо

Количество мирных жителей, пострадавших от обстрела села Бехтеры в Херсонской области, возросло до 21. Об этом пишет ТАСС. Обстрел вёлся при помощи HIMARS.

Пресс-секретарь губернатора Владимир Василенко сообщил, что среди пострадавших есть трое детей. Известно, что для удара ВСУ использовали две ракеты из РСЗО HIMARS, суббоеприпас DPICM. Обстрел произошёл вблизи Бехтерской школы в Голопристанском муниципальном округе.

Восемь человек ранены при ударе ВСУ по центру Горловки
Восемь человек ранены при ударе ВСУ по центру Горловки

Напомним, утром 20 января Вооружённые силы Украины атаковали село Бехтеры в Херсонской области, используя кассетные боеприпасы. Два удара пришлись близко к школе, среди пострадавших — трое детей, директор школы и двое охранников. Погибли двое мирных жителей. Атака произошла сегодня в 08:00 мск, когда ученики и учителя направлялись на занятия.

Оксана Попова
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