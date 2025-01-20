ВСУ использовали HIMARS для обстрела села в Херсонской области
Количество раненных при ударе по Херсонской области выросло до 21
Последствия удара ВСУ по Бехтерам. Обложка © VK / Владимир Сальдо
Количество мирных жителей, пострадавших от обстрела села Бехтеры в Херсонской области, возросло до 21. Об этом пишет ТАСС. Обстрел вёлся при помощи HIMARS.
Пресс-секретарь губернатора Владимир Василенко сообщил, что среди пострадавших есть трое детей. Известно, что для удара ВСУ использовали две ракеты из РСЗО HIMARS, суббоеприпас DPICM. Обстрел произошёл вблизи Бехтерской школы в Голопристанском муниципальном округе.
Напомним, утром 20 января Вооружённые силы Украины атаковали село Бехтеры в Херсонской области, используя кассетные боеприпасы. Два удара пришлись близко к школе, среди пострадавших — трое детей, директор школы и двое охранников. Погибли двое мирных жителей. Атака произошла сегодня в 08:00 мск, когда ученики и учителя направлялись на занятия.