ВСУ использовали HIMARS для обстрела села в Херсонской области

Количество мирных жителей, пострадавших от обстрела села Бехтеры в Херсонской области, возросло до 21. Об этом пишет ТАСС. Обстрел вёлся при помощи HIMARS.

Пресс-секретарь губернатора Владимир Василенко сообщил, что среди пострадавших есть трое детей. Известно, что для удара ВСУ использовали две ракеты из РСЗО HIMARS, суббоеприпас DPICM. Обстрел произошёл вблизи Бехтерской школы в Голопристанском муниципальном округе.