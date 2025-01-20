Восемь человек ранены при ударе ВСУ по центру Горловки

ВСУ в очередной раз атаковали мирное население Донбасса. На этот раз под ударом оказалась Горловка, где ранения получили восемь человек.

Машина горит в Горловке после удара ВСУ. Видео © Telegram / Mash на Донбассе

«Вследствие артиллерийского удара по центру Горловки со стороны украинских террористов ранены 8 мирных граждан», — рассказал мэр города Иван Приходько в телеграм-канале.

В результате удара повреждена контактная сеть, движение трамваев по городу приостановлено. Также повреждены два административных учреждения.