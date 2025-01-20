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20 января, 07:02

Восемь человек ранены при ударе ВСУ по центру Горловки

Последствия удара ВСУ по Горловке. Обложка © Telegram / Приходько РИК

Последствия удара ВСУ по Горловке. Обложка © Telegram / Приходько РИК

ВСУ в очередной раз атаковали мирное население Донбасса. На этот раз под ударом оказалась Горловка, где ранения получили восемь человек.

Машина горит в Горловке после удара ВСУ. Видео © Telegram / Mash на Донбассе

«Вследствие артиллерийского удара по центру Горловки со стороны украинских террористов ранены 8 мирных граждан», — рассказал мэр города Иван Приходько в телеграм-канале.

В результате удара повреждена контактная сеть, движение трамваев по городу приостановлено. Также повреждены два административных учреждения.

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В ДНР за час четыре украинских дрона-камикадзе атаковали Горловку

Ранее в результате атак ВСУ на ДНР погибли два человека, а ещё 12 пострадали. Кроме того, пострадали девять жилых зданий и восемь объектов гражданской инфраструктуры, включая супермаркет, торговые центры, центр занятости, производственное предприятие, научно-исследовательский институт и линии электропередачи, расположенные в Киевском районе Донецка, а также в Светлодарске и Горловке.

Оксана Попова
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