Два человека погибли и 12 пострадали в результате атак ВСУ на ДНР. Об этом сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

В Киевском районе Донецка, возле супермаркета «Молоко», в результате обстрела противника реактивной артиллерией HIMARS с использованием ракет М31 (осколочные) пострадали четыре человека. Среди них женщины 1963 и 1940 годов рождения, а также мужчина 2002 года рождения, работающий в супермаркете, и мужчина 1968 года рождения.

«В городе Светлодарске городского округа Дебальцево в результате применения противником реактивной артиллерии калибром 122 мм погибли женщины 1958 и 1948 г.р. Тяжело ранены девочка-подросток 2008 г.р. и женщина 1964 г.р., ранения средней степени тяжести получили женщина 1968 г.р., мужчины 1998, 1975, 1970, 1960 и 1959 г.р», — написал Пушилин у себя в телеграм-канале, отметив, что пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

По словам Пушилина, в результате атаки пострадали девять жилых зданий и восемь объектов гражданской инфраструктуры, включая супермаркет, торговые центры, центр занятости, производственное предприятие, научно-исследовательский институт и линии электропередачи, расположенные в Киевском районе Донецка, а также в Светлодарске и Горловке. Кроме того, повреждения получили 23 частных автомобиля в этих же районах.

Глава ДНР сообщил, что вооружённые формирования Украины осуществили свыше 15 атак. В ходе этих действий использовались реактивная артиллерия калибром 122 и 227 мм, ствольная артиллерия калибром 155 мм, а также ударные беспилотные летательные аппараты.