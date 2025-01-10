В Ростовской области введён режим ЧС в зоне повреждённых ВСУ объектов

В Ростовской области введён режим ЧС в зонах, где были повреждены объекты в результате атаки беспилотников ВСУ. Об этом сообщил Андрей Торпуджиян, глава Мясниковского района.

«Принято постановление администрации Мясниковского района № 1 о введении режима чрезвычайной ситуации в границах повреждённых объектов», — написал глава района у себя в телеграм-канале.

Ранее Life.ru сообщал, что в Ростовской области в результате масштабной атаки ВСУ было уничтожено и подавлено шестнадцать беспилотников. Пожар вспыхнул в частном доме села Чалтырь Мясниковского района. Кроме того, огонь охватил местное предприятие. В настоящее время дежурные расчёты занимаются ликвидацией огня. По предварительным данным, пострадавших среди людей нет.