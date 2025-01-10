Над Ростовской областью ликвидировано 16 беспилотников, есть повреждения

Шестнадцать беспилотников уничтожено и подавлено в Ростовской области в ходе массированной атаки ВСУ. Об этом сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.

Пожар возник в частном доме в селе Чалтырь Мясниковского района, также загорелись припаркованные рядом автомобили. Огонь уже тушат дежурные расчёты. В селе Крым возгорание ликвидируют на территории производственного предприятия. В хуторе Крюков Куйбышевского района из-за падения беспилотника повреждения получили несколько строений. На данный момент известно о выбитых стёклах, посеченных фасадах и кровле в семи жилых домах и школе.

«По оперативной информации, никто из людей не пострадал. Информация уточняется», — написал Слюсарь в телеграм-канале.