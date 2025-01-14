В ДНР за час четыре украинских дрона-камикадзе атаковали Горловку

Населённый пункт Горловка в Донецкой Народной Республике (ДНР) за час четыре раза подвергался атакам Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в пресс-службе управления администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины.

Первая атака дрона-камикадзе была зафиксирована в 12:50, спустя 25 минут нападение повторилось. В 13:25 и 14:40 ещё два украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) атаковали Горловку в Никитовском районе. О последствиях пока не сообщается.

Ранее в результате атак ВСУ на ДНР погибли два человека, а ещё 12 пострадали. Кроме того, пострадали девять жилых зданий и восемь объектов гражданской инфраструктуры, включая супермаркет, торговые центры, центр занятости, производственное предприятие, научно-исследовательский институт и линии электропередачи, расположенные в Киевском районе Донецка, а также в Светлодарске и Горловке. Повреждения получили 23 частных автомобиля в этих же районах.