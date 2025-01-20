В результате удара ВСУ кассетными боеприпасами по Бехтерам погибло два человека
Последствия удара ВСУ по Бехтерам. Обложка © VK / Сальдо
В результате удара ВСУ кассетными боеприпасами по Бехтерам Херсонской области погибло два человека, ещё 15 мирных жителей пострадали. Об этом сообщил пресс-секретарь губернатора региона Владимир Василенко.
«По предварительным данным, Вооружённые силы Украины применили кассетный снаряд, вследствие чего пострадали мирные граждане. Известно о 15 пострадавших, из которых двое погибших взрослых», — сказал он в беседе с ТАСС.
Напомним, утром 20 января Вооружённые силы Украины атаковали село Бехтеры в Херсонской области, используя кассетные боеприпасы. Два удара пришлись близко к школе, среди пострадавших — трое детей, директор школы и двое охранников. Атака произошла сегодня в 08:00 мск, когда ученики и учителя направлялись на занятия.