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Регион
20 января, 08:24

В результате удара ВСУ кассетными боеприпасами по Бехтерам погибло два человека

Последствия удара ВСУ по Бехтерам. Обложка © VK / Сальдо

Последствия удара ВСУ по Бехтерам. Обложка © VK / Сальдо

В результате удара ВСУ кассетными боеприпасами по Бехтерам Херсонской области погибло два человека, ещё 15 мирных жителей пострадали. Об этом сообщил пресс-секретарь губернатора региона Владимир Василенко.

«По предварительным данным, Вооружённые силы Украины применили кассетный снаряд, вследствие чего пострадали мирные граждане. Известно о 15 пострадавших, из которых двое погибших взрослых», — сказал он в беседе с ТАСС.

Напомним, утром 20 января Вооружённые силы Украины атаковали село Бехтеры в Херсонской области, используя кассетные боеприпасы. Два удара пришлись близко к школе, среди пострадавших — трое детей, директор школы и двое охранников. Атака произошла сегодня в 08:00 мск, когда ученики и учителя направлялись на занятия.

Александра Вишнякова
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