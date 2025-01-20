ВСУ кассетными боеприпасами ударили рядом со школой в Бехтерах, ранены дети

Вооруженные силы Украины атаковали село Бехтеры в Херсонской области, используя кассетные боеприпасы. В результате удара пострадали 13 человек, среди которых двое детей в тяжёлом состоянии. Есть жертвы.

«Два прилёта произошли рядом со школой, куда дети и учителя направлялись на занятия. В результате пострадали 13 человек, среди них двое детей в тяжёлом состоянии. К сожалению, есть и погибшие мирные жители», — написал Сальдо на странице во «Вконтакте».

Сенатор Игорь Кастюкевич добавил, что среди пострадавших — трое детей, директор школы и двое охранников. Сальдо отметил, что атака произошла сегодня в 08:00 мск, когда ученики и учителя направлялись на занятия. Два удара пришлись близко к школе, что привело к трагическим последствиям.