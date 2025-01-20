ВСУ кассетными боеприпасами ударили рядом со школой в Бехтерах, ранены дети
Сальдо: 13 человек ранены при ударе ВСУ по Херсонской области, есть жертвы
Последствия удара ВСУ по Бехтерам. Обложка © VK / Сальдо
Вооруженные силы Украины атаковали село Бехтеры в Херсонской области, используя кассетные боеприпасы. В результате удара пострадали 13 человек, среди которых двое детей в тяжёлом состоянии. Есть жертвы.
«Два прилёта произошли рядом со школой, куда дети и учителя направлялись на занятия. В результате пострадали 13 человек, среди них двое детей в тяжёлом состоянии. К сожалению, есть и погибшие мирные жители», — написал Сальдо на странице во «Вконтакте».
Сенатор Игорь Кастюкевич добавил, что среди пострадавших — трое детей, директор школы и двое охранников. Сальдо отметил, что атака произошла сегодня в 08:00 мск, когда ученики и учителя направлялись на занятия. Два удара пришлись близко к школе, что привело к трагическим последствиям.
Сегодня ранее ВСУ в очередной раз атаковали мирное население Донбасса. На этот раз под ударом оказалась Горловка, где ранения получили девять человек. В результате удара повреждена контактная сеть, движение трамваев по городу приостановлено. Также повреждены два административных учреждения.