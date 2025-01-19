Богомаз: 11 дронов ВСУ пытались атаковать Брянскую область

Украинские боевики попытались нанести удар по территории Брянской области силами 11 беспилотников. Избежать трагедии позволила оперативная работа расчётов систем ПВО, которые своевременно засекли и поразили воздушные цели.

«Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте», — написал в соцсетях губернатор региона Александр Богомаз.