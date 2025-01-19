Богомаз: 11 дронов ВСУ пытались атаковать Брянскую область
Украинские боевики попытались нанести удар по территории Брянской области силами 11 беспилотников. Избежать трагедии позволила оперативная работа расчётов систем ПВО, которые своевременно засекли и поразили воздушные цели.
«Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте», — написал в соцсетях губернатор региона Александр Богомаз.
Атаковать объекты на территории РФ дроноводы ВСУ пытались даже в крещенскую ночь. К счастью, все беспилотники противника удалось уничтожить.
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