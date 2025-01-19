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19 января, 19:16

Богомаз: 11 дронов ВСУ пытались атаковать Брянскую область

Украинские боевики попытались нанести удар по территории Брянской области силами 11 беспилотников. Избежать трагедии позволила оперативная работа расчётов систем ПВО, которые своевременно засекли и поразили воздушные цели.

«Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте», — написал в соцсетях губернатор региона Александр Богомаз.

Восемь украинских дронов сбила ПВО над Крымом за час
Восемь украинских дронов сбила ПВО над Крымом за час

Атаковать объекты на территории РФ дроноводы ВСУ пытались даже в крещенскую ночь. К счастью, все беспилотники противника удалось уничтожить.

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VK / Минобороны России

Илья Пушкарев
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