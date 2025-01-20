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Регион
20 января, 13:39

После обстрела ВСУ школьного двора под Херсоном нашли кассетные суббоеприпасы

РИА «Новости»: После обстрела двора под Херсоном нашли кассетные суббоеприпасы

После удара ВСУ по Бехтерам обнаружили суббоеприпасы. Фото © VK / Владимир Сальдо

После удара ВСУ по Бехтерам обнаружили суббоеприпасы. Фото © VK / Владимир Сальдо

После обстрела Вооружёнными силами Украины (ВСУ) школьного двора в Бехтерах Херсонской области были найдены суббоеприпасы. Речь идёт о кассетной боевой части, сообщает РИА «Новости».

Уточняется, что некоторые суббоеприпасы не сдетонировали. Обычно при разрыве кассетный боевой припас высвобождает или выбрасывает оружие меньшего размера, так называемые суббоеприпасы.

В результате удара ВСУ кассетными боеприпасами по Бехтерам погибло два человека
В результате удара ВСУ кассетными боеприпасами по Бехтерам погибло два человека

Напомним, что 20 января ВСУ кассетными боеприпасами ударили рядом со школьным двором в Бехтерах. Изначально сообщалось о 13 пострадавших, в том числе двух детях. Однако позже число жертв выросло до 25 человек. Двое мирных жителей погибли. Последователи киевского режима нанесли удар около восьми утра. В это время школьники и педагоги спешили в школу. СК России возбудил дело по факту обстрела. Известно, что ВСУ использовали HIMARS.

Алена Пенчугина
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