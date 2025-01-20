После обстрела ВСУ школьного двора под Херсоном нашли кассетные суббоеприпасы

После обстрела Вооружёнными силами Украины (ВСУ) школьного двора в Бехтерах Херсонской области были найдены суббоеприпасы. Речь идёт о кассетной боевой части, сообщает РИА «Новости».

Уточняется, что некоторые суббоеприпасы не сдетонировали. Обычно при разрыве кассетный боевой припас высвобождает или выбрасывает оружие меньшего размера, так называемые суббоеприпасы.