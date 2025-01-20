После обстрела ВСУ школьного двора под Херсоном нашли кассетные суббоеприпасы
РИА «Новости»: После обстрела двора под Херсоном нашли кассетные суббоеприпасы
После удара ВСУ по Бехтерам обнаружили суббоеприпасы. Фото © VK / Владимир Сальдо
После обстрела Вооружёнными силами Украины (ВСУ) школьного двора в Бехтерах Херсонской области были найдены суббоеприпасы. Речь идёт о кассетной боевой части, сообщает РИА «Новости».
Уточняется, что некоторые суббоеприпасы не сдетонировали. Обычно при разрыве кассетный боевой припас высвобождает или выбрасывает оружие меньшего размера, так называемые суббоеприпасы.
Напомним, что 20 января ВСУ кассетными боеприпасами ударили рядом со школьным двором в Бехтерах. Изначально сообщалось о 13 пострадавших, в том числе двух детях. Однако позже число жертв выросло до 25 человек. Двое мирных жителей погибли. Последователи киевского режима нанесли удар около восьми утра. В это время школьники и педагоги спешили в школу. СК России возбудил дело по факту обстрела. Известно, что ВСУ использовали HIMARS.