До 25 возросло число пострадавших при обстреле школьного двора под Херсоном
До 25 человек увеличилось число пострадавших в результате украинского удара по пришкольной территории в Бехтерах Херсонской области. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь губернатора региона Владимир Василенко. Среди раненых четверо детей, им оказывается помощь.
Ранее сообщалось, что Вооружённые силы Украины атаковали село Бехтеры, используя кассетные боеприпасы. Атака произошла около восьми утра, когда ученики и учителя спешили на занятия. Двое мирных жителей погибли. По уточнённым данным, обстрел вёлся при помощи HIMARS.
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ТАСС