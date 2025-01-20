До 25 возросло число пострадавших при обстреле школьного двора под Херсоном

До 25 человек увеличилось число пострадавших в результате украинского удара по пришкольной территории в Бехтерах Херсонской области. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь губернатора региона Владимир Василенко. Среди раненых четверо детей, им оказывается помощь.