СК завёл дело после обстрела ВСУ школьного двора под Херсоном
Последствия удара ВСУ по Бехтерам. Обложка © VK / Владимир Сальдо
СК России возбудил дело по факту обстрела ВСУ кассетными боеприпасами пришкольной территории в Бехтерах Херсонской области, где погибли два человека. Об этом сообщила официальный представитель надзорного ведомства Светлана Петренко.
«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, ст.105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц), ст.167 УК РФ (умышленное повреждение имущества)», — приводит её слова пресс-служба СК.
В настоящее время следователи устанавливают конкретных лиц из числа представителей ВСУ, причастных к обстрелу херсонского села.
Ранее сообщалось, что ВСУ атаковали село Бехтеры, используя кассетные боеприпасы. Атака произошла около восьми утра, когда ученики и учителя спешили на занятия. Двое мирных жителей погибли. По уточнённым данным, обстрел вёлся при помощи HIMARS.