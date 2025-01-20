СК завёл дело после обстрела ВСУ школьного двора под Херсоном

СК России возбудил дело по факту обстрела ВСУ кассетными боеприпасами пришкольной территории в Бехтерах Херсонской области, где погибли два человека. Об этом сообщила официальный представитель надзорного ведомства Светлана Петренко.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, ст.105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц), ст.167 УК РФ (умышленное повреждение имущества)», — приводит её слова пресс-служба СК.