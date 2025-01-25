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Регион
25 января, 12:12

ВСУ обстреляли Алёшки кассетными боеприпасами, погибли минимум трое гражданских

Сальдо: Минимум три человека погибли в Алёшках при ударе кассетными боеприпасами

ВСУ обстреляли город Алёшки кассетными боеприпасами и системами дистанционного минирования, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. По его словам, на данный момент известно о минимум трёх погибших мирных жителях.

«Известно о трёх погибших мирных жителях. Их личности устанавливаются. Опасность для гражданского населения сохраняется — город усеян минами-лепестками и неразорвавшимися кассетами», — написал Сальдо в телеграм-канале.

По его словам, массированные обстрелы, осуществлённые с использованием запрещённых видов оружия, достигли небывалого масштаба. Кроме того, ВСУ также задействовали дроны, известные как «Баба-Яга», для дистанционного минирования. Сальдо отметил, что «бессмысленные зверства» противника против гражданских достигли критической точки.

В связи с текущей ситуацией Сальдо призвал жителей города оставаться дома и, по возможности, укрываться в убежищах. По его словам, в настоящее время принимаются меры по разминированию.

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Ранее сообщалось, что ВСУ за прошедшие сутки выпустили по Белгородской области более 60 боеприпасов и 25 БПЛА. В результате атаке подверглось 18 населённых пунктов, один мирный житель пострадал.

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ТАСС / Артем Геодакян

Наталья Демьянова
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