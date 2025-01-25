Суд арестовал ВСУшника за изнасилование и убийство шести женщин в Курской области
Суд арестовал солдата ВСУ, подозреваемого в убийствах женщин в Русском Поречном
Суд арестовал военного Вооружённых сил Украины (ВСУ), который подозревается в убийстве не менее шести мирных жителей села Русское Поречное Суджанского района Курской области. Об этом сообщили в объединённой пресс-службе судебной системы региона.
«Ленинский районный суд Курска заключил под стражу 26-летнего военнослужащего ВСУ, подозреваемого в совершении особо тяжкого и тяжких преступлений в селе Русское Поречное», — говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что арестованным является украинский штурмовик Евгений Фабрисенко. Военный подозревается в совершении преступлений по статьям о террористическом акте, повлекшим причинение смерти человеку и преступлении против половой неприкосновенности.
По данным следствия, мужчина с неустановленными бойцами ВСУ незаконно пересекли российскую границу. В период с 29 сентября по 1 октября они изнасиловали не менее шести жительниц села, после чего убили их.
Напомним, что в селе Русское Поречное после освобождения ВС РФ были обнаружены тела местных жителей, которые были казнены группами солдатами ВСУ в подвалах. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн охарактеризовал действия украинской армии как геноцид и преступление против человечности. В связи с произошедшим СКР возбудил уголовное дело. Известно как минимум о девяти погибших.
Shutterstock / FOTODOM / Mariusz Niedzwiedzki