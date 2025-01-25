Суд арестовал ВСУшника за изнасилование и убийство шести женщин в Курской области

Суд арестовал военного Вооружённых сил Украины (ВСУ), который подозревается в убийстве не менее шести мирных жителей села Русское Поречное Суджанского района Курской области. Об этом сообщили в объединённой пресс-службе судебной системы региона.

«Ленинский районный суд Курска заключил под стражу 26-летнего военнослужащего ВСУ, подозреваемого в совершении особо тяжкого и тяжких преступлений в селе Русское Поречное», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что арестованным является украинский штурмовик Евгений Фабрисенко. Военный подозревается в совершении преступлений по статьям о террористическом акте, повлекшим причинение смерти человеку и преступлении против половой неприкосновенности.