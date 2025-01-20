Специальная военная операция (СВО)
«Орешник» (ракета)
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
20 января, 11:58

Число погибших в освобождённом селе Русское Поречное увеличилось до девяти

Российские военные продолжают искать выживших в освобождённом селе Русское Поречное в Курской области. Командир отделения 352-го мотострелкового полка с позывным Ксей рассказал, что число погибших от рук Вооружённых сил Украины (ВСУ) в населённом пункте увеличилось с семи до девяти. У них обнаружены осколочные и пулевые ранения.

По словам бойца, наши военнослужащие осматривали подвалы на наличие там ВСУшников или раненых, когда нашли мирных жителей. К сожалению, мёртвых.

«Пока нашли три подвала, в первом подвале было пятеро погибших. Во втором — двое, в третьем — двое. Все мирные. Третий подвал нашли несколько дней назад, буквально на днях», — поделился Ксей.

СК завёл дело после обстрела ВСУ школьного двора под Херсоном
СК завёл дело после обстрела ВСУ школьного двора под Херсоном

Напомним, что тела семи убитых жителей курского села Русское Поречное были обнаружены нашими военными после освобождения населённого пункта от украинской армии. Останки были найдены в подвалах двух зданий. В первом удалось обнаружить тела двух человек. У одного из них были серьёзные гематомы на ногах. Оставшиеся пять жертв с взрывными и огнестрельными травмами нашли в подвале другого дома.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Patrick Hatt

Алена Пенчугина
  • Новости
  • ВСУ
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Происшествия
  • Курская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar