Российские военные продолжают искать выживших в освобождённом селе Русское Поречное в Курской области. Командир отделения 352-го мотострелкового полка с позывным Ксей рассказал, что число погибших от рук Вооружённых сил Украины (ВСУ) в населённом пункте увеличилось с семи до девяти. У них обнаружены осколочные и пулевые ранения.

По словам бойца, наши военнослужащие осматривали подвалы на наличие там ВСУшников или раненых, когда нашли мирных жителей. К сожалению, мёртвых.

«Пока нашли три подвала, в первом подвале было пятеро погибших. Во втором — двое, в третьем — двое. Все мирные. Третий подвал нашли несколько дней назад, буквально на днях», — поделился Ксей.