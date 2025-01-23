Украинские солдаты создали камеры пыток, где издевались над мирными жителями Курской области. Их нашли в подвалах села Русское Поречное. О страшной находке рассказала официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова.

«17 января в подвальных помещениях жилых домов освобождённого российскими Вооружёнными Силами н.п. Русское Поречное Курской области были обнаружены устроенные ВСУ камеры пыток. Бандеровцы при отступлении забросали несчастных гранатами», — сказала Захарова.

Она также подтвердила, что в подвалах были найдены изуродованные тела не менее семи местных жителей разных возрастов со следами издевательств. Украинские боевики связывали людей, мучили их и обстреливали просто так.