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23 января, 13:04

ВСУшники оборудовали камеры пыток в подвалах Поречного, чтобы мучить и убивать гражданских

Захарова: В подвалах Русского Поречного обнаружены устроенные ВСУ камеры пыток

Украинские солдаты создали камеры пыток, где издевались над мирными жителями Курской области. Их нашли в подвалах села Русское Поречное. О страшной находке рассказала официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова.

Мария Захарова рассказала о камерах пыток, которые создали солдаты ВСУ. Видео © Telegram / Мария Захарова

«17 января в подвальных помещениях жилых домов освобождённого российскими Вооружёнными Силами н.п. Русское Поречное Курской области были обнаружены устроенные ВСУ камеры пыток. Бандеровцы при отступлении забросали несчастных гранатами», — сказала Захарова.

Она также подтвердила, что в подвалах были найдены изуродованные тела не менее семи местных жителей разных возрастов со следами издевательств. Украинские боевики связывали людей, мучили их и обстреливали просто так.

Связали и бросили гранату: Звери из ВСУ оставили свой почерк на убитых в подвалах Поречного гражданских
Связали и бросили гранату: Звери из ВСУ оставили свой почерк на убитых в подвалах Поречного гражданских

Напомним, что в селе Русское Поречное после освобождения были обнаружены тела местных жителей, которые были казнены группами солдатами ВСУ в подвалах. Врио губернатора Курской области Хинштейн охарактеризовал действия украинской армии как геноцид и преступление против человечности. В связи с произошедшим Следственный комитет России возбудил уголовное дело.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Akhenaton Images

Наталья Афонина
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