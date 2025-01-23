ВСУшники оборудовали камеры пыток в подвалах Поречного, чтобы мучить и убивать гражданских
Захарова: В подвалах Русского Поречного обнаружены устроенные ВСУ камеры пыток
Украинские солдаты создали камеры пыток, где издевались над мирными жителями Курской области. Их нашли в подвалах села Русское Поречное. О страшной находке рассказала официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова.
Мария Захарова рассказала о камерах пыток, которые создали солдаты ВСУ. Видео © Telegram / Мария Захарова
«17 января в подвальных помещениях жилых домов освобождённого российскими Вооружёнными Силами н.п. Русское Поречное Курской области были обнаружены устроенные ВСУ камеры пыток. Бандеровцы при отступлении забросали несчастных гранатами», — сказала Захарова.
Она также подтвердила, что в подвалах были найдены изуродованные тела не менее семи местных жителей разных возрастов со следами издевательств. Украинские боевики связывали людей, мучили их и обстреливали просто так.
Напомним, что в селе Русское Поречное после освобождения были обнаружены тела местных жителей, которые были казнены группами солдатами ВСУ в подвалах. Врио губернатора Курской области Хинштейн охарактеризовал действия украинской армии как геноцид и преступление против человечности. В связи с произошедшим Следственный комитет России возбудил уголовное дело.
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