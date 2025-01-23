Связали и бросили гранату: Звери из ВСУ оставили свой почерк на убитых в подвалах Поречного гражданских
Убитые ВСУ в Русском Поречном жители были связаны в подвале и взорваны гранатой
Бойцы российских ВС, обходя подвалы домов освобождённого села Русское Поречное под Курском, нашли там убитых мирных жителей, которых перед тем, как убить, украинские боевики связали и измучили. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на командира отделения с позывным Ксей.
«В селе Русское Поречное осматривали подвалы на наличие солдат противника — нашли мирняк. Стандартный осмотр. Спустились — резкий запах, начали осматривать. Сначала думали, что это вэсэушники, оказалось мирные — женщины, мужчины. Пулевые у всех, осколочные. Скорее всего сюда гранату кинули, а потом добили», — рассказал солдат.
Военнослужащий добавил, что и в другом подвале тоже нашли тела гражданских. Это было двое мужчин, они были «связаны и замучены». В третьем помещении под домом солдаты обнаружили убитых женщину и мужчину. Ей боевики два раза выстрелили в затылок, а ему — пустили пулю в грудь.
Напомним, что ранее в селе Русское Поречное нашли тела местных жителей, который солдаты ВСУ казнили группами в подвалах. Врио губернатора Курской области Хинштейн назвал зверства украинской армии геноцидом и преступлением против человечности. По факту случившегося Следком России возбудил уголовное дело.
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