Связали и бросили гранату: Звери из ВСУ оставили свой почерк на убитых в подвалах Поречного гражданских

Бойцы российских ВС, обходя подвалы домов освобождённого села Русское Поречное под Курском, нашли там убитых мирных жителей, которых перед тем, как убить, украинские боевики связали и измучили. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на командира отделения с позывным Ксей.



«В селе Русское Поречное осматривали подвалы на наличие солдат противника — нашли мирняк. Стандартный осмотр. Спустились — резкий запах, начали осматривать. Сначала думали, что это вэсэушники, оказалось мирные — женщины, мужчины. Пулевые у всех, осколочные. Скорее всего сюда гранату кинули, а потом добили», — рассказал солдат.