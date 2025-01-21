Хинштейн назвал геноцидом убийство мирных жителей в селе Русское Поречное
Убийство украинскими военными мирных жителей в селе Русское Поречное Суджанского района Курской области, чьи изуродованные тела нашли в подвалах после освобождения, — это геноцид и преступление против человечности. Об этом заявил врио главы региона Александр Хинштейн.
«Вместе со всей страной потрясен страшным известием: при освобождении села Русское Поречное Суджанского района наши воины в подвалах обнаружили тела убитых и замученных мирных жителей. Преимущественно среди них – ни в чём неповинные люди пожилого возраста, которые при всем желании не смогли бы дать отпор вооруженным и подготовленным боевикам! Украинские нацисты связали стариков, издевались над ними, а после оставили умирать в подвалах», — отметил он.
Пока ситуация не позволяет эвакуировать тела погибших, но это сделают, как только позволит обстановка на линии боевого соприкосновения. Власти Курской области окажут всю необходимую помощь семьям погибших.
Хинштейн выразил уверенность, что нелюди, убившие мирных граждан, обязательно понесут заслуженное наказание.
Напомним, курское село Русское Поречное было освобождено от ВСУ в январе 2025 года. Наши бойцы нашли в населённом пункте тела девяти мирных жителей, замученных и убитых украинскими боевиками. Останки были найдены в подвалах двух зданий. Российский Следком завёл уголовное дело из-за убийства солдатами ВСУ мирного населения села Русское Поречное.
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