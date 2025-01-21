Хинштейн назвал геноцидом убийство мирных жителей в селе Русское Поречное

Убийство украинскими военными мирных жителей в селе Русское Поречное Суджанского района Курской области, чьи изуродованные тела нашли в подвалах после освобождения, — это геноцид и преступление против человечности. Об этом заявил врио главы региона Александр Хинштейн.

«Вместе со всей страной потрясен страшным известием: при освобождении села Русское Поречное Суджанского района наши воины в подвалах обнаружили тела убитых и замученных мирных жителей. Преимущественно среди них – ни в чём неповинные люди пожилого возраста, которые при всем желании не смогли бы дать отпор вооруженным и подготовленным боевикам! Украинские нацисты связали стариков, издевались над ними, а после оставили умирать в подвалах», — отметил он.