После убийства жителей села Русское Поречное в Курской области завели дело

Российский Следком завёл уголовное дело из-за убийства солдатами ВСУ мирного населения села Русское Поречное Суджанского района Курской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.

«Главным военным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело в отношении участников вооружённых украинских формирований, причастных к террористическому акту против мирного населения Курской области (п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ)», — доложили в ведомстве.

По данным следствия, в январе 2025 года солдаты ВСУ в населённом пункте убили минимум семь мирных граждан, прятавшихся в подвале. В СК отметили, что все причастные будут найдены и наказаны.