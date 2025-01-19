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19 января, 12:16

После убийства жителей села Русское Поречное в Курской области завели дело

Российский Следком завёл уголовное дело из-за убийства солдатами ВСУ мирного населения села Русское Поречное Суджанского района Курской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.

«Главным военным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело в отношении участников вооружённых украинских формирований, причастных к террористическому акту против мирного населения Курской области (п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ)», — доложили в ведомстве.

По данным следствия, в январе 2025 года солдаты ВСУ в населённом пункте убили минимум семь мирных граждан, прятавшихся в подвале. В СК отметили, что все причастные будут найдены и наказаны.

Началась эвакуация мирных жителей из освобождённого Курахово
Началась эвакуация мирных жителей из освобождённого Курахово

Ранее Вооружённые силы Украины (ВСУ) обстреляли из миномётов село Кирилловка Климовского района в Брянской области. В результате террористической атаки, погиб мирный житель, его родственники получат материальную помощь.

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Life.ru

Николай Рюмин
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