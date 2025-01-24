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Регион
24 января, 15:41

В Горловке 12 мирных жителей пострадали при очередном обстреле ВСУ

Мэр Приходько: 12 мирных жителей ранены при обстреле ВСУ Горловки

Вооружённые силы Украины (ВСУ) обстреляли Горловку в ДНР, в результате 12 мирных жителей получили ранения. Об этом сообщил мэр города Иван Приходько.

«12 мирных жителей Горловки получили ранения в результате украинской вооружённой агрессии», — написал градоначальник в телеграм-канале.

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А ранее Life.ru сообщал, что восемь человек ранены при ударе ВСУ по центру Горловки. Украинские войска также повредили контактную сеть, движение трамваев по городу было приостановлено.

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Life.ru

Дарья Нарыкова
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