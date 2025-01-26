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Регион
26 января, 16:45

За два часа над Белгородской областью и Крымом ПВО сбили семь дронов ВСУ

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали семь украинских беспилотников (БПЛА) над Белгородской областью и Крымом. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

«С 16:00 мск до 18:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены семь БПЛА: пять украинских БПЛА сбиты над территорией Белгородской области и два над территорией Республики Крым», — рассказали в оборонном ведомстве.

Украинскую ракету уничтожили над Курской областью
Украинскую ракету уничтожили над Курской областью

Ранее сообщалось, что силы ПВО минувшей ночью уничтожили 15 украинских беспилотников. В результате восемь дронов были уничтожены в Рязанской области, шесть — в Курской, и один — в Белгородской. На фоне ночных атак Росавиация ввела временные ограничения на работу аэропортов Казани и Ижевска, которые на некоторое время приостановили приём и отправку рейсов. Позже ограничения в аэропорту Казани были сняты.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Piotr Piatrouski

Александра Мышляева
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