За два часа над Белгородской областью и Крымом ПВО сбили семь дронов ВСУ

«С 16:00 мск до 18:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены семь БПЛА: пять украинских БПЛА сбиты над территорией Белгородской области и два — над территорией Республики Крым», — рассказали в оборонном ведомстве.

Ранее сообщалось, что силы ПВО минувшей ночью уничтожили 15 украинских беспилотников. В результате восемь дронов были уничтожены в Рязанской области, шесть — в Курской, и один — в Белгородской. На фоне ночных атак Росавиация ввела временные ограничения на работу аэропортов Казани и Ижевска, которые на некоторое время приостановили приём и отправку рейсов. Позже ограничения в аэропорту Казани были сняты.