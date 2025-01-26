В аэропорту Казани отменили ограничения на приём и выпуск самолётов
Введённые в аэропорту Казани временные ограничения на приём и выпуск гражданских судов отменены спустя час. Об этом сообщает пресс-служба Федерального агентства воздушного транспорта.
«В аэропорту Казани в 07:00 МСК сняты ограничения на приём и выпуск воздушных судов», — говорится в публикации.
Ограничения в аэропорту Ижевска продолжают действовать.
По данным Минобороны, этой ночью ВСУ подняли в российское небо 15 беспилотников. К счастью, силы ПВО отразили атаку. Обломки вражеских дронов упали на территории трёх регионов.
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