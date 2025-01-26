В аэропорту Казани отменили ограничения на приём и выпуск самолётов

Введённые в аэропорту Казани временные ограничения на приём и выпуск гражданских судов отменены спустя час. Об этом сообщает пресс-служба Федерального агентства воздушного транспорта.

«В аэропорту Казани в 07:00 МСК сняты ограничения на приём и выпуск воздушных судов», — говорится в публикации.

Ограничения в аэропорту Ижевска продолжают действовать.