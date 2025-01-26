Дональд Трамп
Специальная военная операция (СВО)
«Орешник» (ракета)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
26 января, 04:52

В аэропорту Казани отменили ограничения на приём и выпуск самолётов

Введённые в аэропорту Казани временные ограничения на приём и выпуск гражданских судов отменены спустя час. Об этом сообщает пресс-служба Федерального агентства воздушного транспорта.

«В аэропорту Казани в 07:00 МСК сняты ограничения на приём и выпуск воздушных судов», — говорится в публикации.

Ограничения в аэропорту Ижевска продолжают действовать.

Росавиация: В аэропортах Ижевска и Казани введены временные ограничения
Росавиация: В аэропортах Ижевска и Казани введены временные ограничения

По данным Минобороны, этой ночью ВСУ подняли в российское небо 15 беспилотников. К счастью, силы ПВО отразили атаку. Обломки вражеских дронов упали на территории трёх регионов.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / muratart

Тимур Хингеев
  • Новости
  • Росавиация
  • Общество
  • Татарстан, Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar