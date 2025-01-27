Хинштейн объявил взыскание курскому министру за озвученный ущерб от действий ВСУ

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн объявил взыскание исполняющему обязанности министра по восстановлению и развитию приграничья Алексею Карнаушко. Поводом послужил тот факт, что чиновник озвучил сумму ущерба от действий ВСУ. По словам Карнаушко, речь идёт о сумме в 750 миллиардов рублей. Он охарактеризовал ситуацию в приграничных районах как стабильно напряжённую.

«Ни о каких расчётах, оценках стоимости разрушенной инфраструктуры сегодня говорить нельзя по одной причине: мы не освободили до конца всю нашу территорию. Недопустимо какие-либо цифры, суммы, оценки давать. Все они носят исключительно экспертный и очень поверхностный, не подтверждённый ничем характер», — отчитал министра губернатор.