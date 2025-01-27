Хинштейн объявил взыскание курскому министру за озвученный ущерб от действий ВСУ
Хинштейн объявил взыскание министру Карнаушко за оценку ущерба от действий ВСУ
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Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн объявил взыскание исполняющему обязанности министра по восстановлению и развитию приграничья Алексею Карнаушко. Поводом послужил тот факт, что чиновник озвучил сумму ущерба от действий ВСУ. По словам Карнаушко, речь идёт о сумме в 750 миллиардов рублей. Он охарактеризовал ситуацию в приграничных районах как стабильно напряжённую.
«Ни о каких расчётах, оценках стоимости разрушенной инфраструктуры сегодня говорить нельзя по одной причине: мы не освободили до конца всю нашу территорию. Недопустимо какие-либо цифры, суммы, оценки давать. Все они носят исключительно экспертный и очень поверхностный, не подтверждённый ничем характер», — отчитал министра губернатор.
Тем временем российская армия продолжает выдавливать ВСУ из Курской области. На днях военнослужащие ВС РФ начали оттеснять украинских боевиков из деревни Викторовка. Известно также, что Киев стягивает серьёзные силы в регион для попытки контрнаступления.