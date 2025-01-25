Жители Курской области призвали Хинштейна ввести в приграничье комендантский час

По просьбе жителей приграничья Курской области будет проработан вопрос о введении комендантского часа, заявил врио губернатора региона Александр Хинштейн. Жители утверждают, что активность ВСУ и атаки беспилотников чаще происходят в тёмное время суток, поэтому комендантский час необходим.

«Что касается вопроса комендантского часа, то обратимся к штабу КТО (контртеррористической операции. — Прим. Life.ru). Если действительно проблема есть, а судя по реакции зала, это правда, то будем рассматривать», — сказал Хинштейн.

Врио губернатора провёл встречу с жителями Курской области, среди которых были переселенцы из приграничных районов. Эта встреча продолжалась более пяти часов. К Хинштейну обращались с вопросами, касающимися жилищных сертификатов, приобретения жилья, восстановления утраченного имущества, а также поиском пропавших без вести родственников. В ответ на более чем 50 вопросов, прозвучавших в зале, Хинштейн предоставил исчерпывающие ответы.