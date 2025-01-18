Хинштейн заявил о недоверии ко всем чиновникам Курской области

«Я не доверяю всем чиновникам, работающим здесь, и всем представителям государства. По некоторым из них мною была направлена информация в правоохранительные органы. Многие, не буду называть фамилии, не моя это работа, должны за то, что здесь происходило, в том числе из-за коррупционных схем, ответить», — высказался Хинштейн.