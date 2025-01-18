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Регион
18 января, 13:09

Хинштейн заявил о недоверии ко всем чиновникам Курской области

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил местным жителям, что не доверяет всем чиновникам администрации. По его словам, в регионе могла действовать коррупционная схема.

Хинштейн общается с местными жителями. Видео © VK / Лента новостей Курска Z Новости Курска

«Я не доверяю всем чиновникам, работающим здесь, и всем представителям государства. По некоторым из них мною была направлена информация в правоохранительные органы. Многие, не буду называть фамилии, не моя это работа, должны за то, что здесь происходило, в том числе из-за коррупционных схем, ответить», — высказался Хинштейн.

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Хинштейн: С августа 2024 года пропали почти 1,2 тыс. жителей Курской области

Ранее врио губернатора запретил курским чиновникам удалять комментарии в соцсетях. Хинштейн обратил внимание, что некоторые госслужащие ограничили возможность комментирования записей. Он дал им неделю, чтобы открыть комментарии, и запретил удалять сообщения пользователей. Исключения разрешил сделать только для оскорблений и дискриминационных высказываний.

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Telegram / Александр Хинштейн

Алена Пенчугина
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