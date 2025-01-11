Хинштейн: С августа 2024 года пропали почти 1,2 тыс. жителей Курской области

Около 1,2 тысячи заявлений зарегистрировала полиция на поиск пропавших жителей Курской области, 240 человек уже найдены. Такую информацию предоставил в Telegram-канале временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Хинштейн.

9 января уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова опубликовала список из 517 человек, находящихся в розыске на территории Курской области, связь с которыми потеряли их родные. Родственники обратились к федеральному омбудсмену за содействием в поиске.

«Список составлен на основе обращений. Если родственники не обратились, то имена в список не включаются. Важно осознавать, что работа уполномоченного по правам человека не заменяет функции других организаций, тоже занимающихся поиском пропавших. Если чьего-то имени в списке нет, это не значит, что его не ищут. В список омбудсмена попало 517 имен. В полицию с августа по 10 января поступило 1 174 заявления. Из них удалось найти 240 человек», — пояснил Хинштейн.

Он подчеркнул, что поиски ведут не только уполномоченный по правам человека, но и МВД, МИД, Российский Красный Крест, добровольцы, правозащитники, правительство региона.