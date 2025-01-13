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Регион
13 января, 12:08

Хинштейн запретил курским чиновникам удалять комментарии в соцсетях

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн запретил региональным чиновникам удалять комментарии под их постами в соцсетях.

На заседании областного правительства, запись которого размещена во «ВКонтакте», Хинштейн обратил внимание, что некоторые госслужащие ограничили возможность комментирования записей. Он дал им неделю, чтобы открыть комментарии, и запретил удалять сообщения пользователей. Исключения разрешил сделать только для оскорблений и дискриминационных высказываний.

«Если вопрос сформулирован корректно, но неприятно для вас, какие бы эмоции у вас ни возникали, вы на него должны отвечать», — обратился он к чиновникам.

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А ранее Александр Хинштейн критиковал комментарии чиновников относительно боевых действий после попытки ВСУ пойти в контратаки в районе Суджи. Глава региона отметил, что в военных вопросах следует доверять только информации Минобороны.

Обложка ©

ТАСС / Сергей Булкин

Александра Вишнякова
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