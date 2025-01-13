Хинштейн запретил курским чиновникам удалять комментарии в соцсетях

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн запретил региональным чиновникам удалять комментарии под их постами в соцсетях.

На заседании областного правительства, запись которого размещена во «ВКонтакте», Хинштейн обратил внимание, что некоторые госслужащие ограничили возможность комментирования записей. Он дал им неделю, чтобы открыть комментарии, и запретил удалять сообщения пользователей. Исключения разрешил сделать только для оскорблений и дискриминационных высказываний.

«Если вопрос сформулирован корректно, но неприятно для вас, какие бы эмоции у вас ни возникали, вы на него должны отвечать», — обратился он к чиновникам.